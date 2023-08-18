Сегодня в Казани прогнозируется до +33 градусов

В пятницу, 18 августа, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +31 до +33 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +29 до +34°С.

Также в Казани ожидается северо-восточный, восточный ветер порывами до 3—8 м/с. Местами они могут усиливаться до 13 м/с.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, жара сохранится до конца недели. В воскресенье начнется похолодание — днем температуры воздуха не превысят +25 градусов.

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Татьяна Демина