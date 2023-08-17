У проектантов застройки «Вахитовского холма» на Кольце отсудили более семи миллионов

Фото: скриншот realnoevremya.ru эскизного проекта МФК Mix Use

Не смогли выплачивать долги из-за корпоративного конфликта

Проектное бюро ООО «Архиград» отсудило у компании «Научно-технический центр качества строительства» (НТЦКС) долг в более чем 7 миллионов рублей. Именно НТЦКС занималось новой версией проекта застройки холма с памятником Муллануру Вахитову в центре Казани.

Разбирательство рассмотрел Арбитражный суд Татарстана. В деле присутствует и третья сторона — уфимская строительная компания «БСТ-Строй». Она, как следует из материалов дела, в 2022 году заключила договор с НТЦКС на выполнение проектных работ. Их общая сумма составляла 8,5 миллиона рублей. Но в апреле этого года уфимская компания отправила научно-техническому центру досудебную претензию по долгам. В мае 2023 года «БСТ» передали долг архитекторов «Архиграду».

realnoevremya.ru (архив)

В ответ на все это в НТЦКС сообщили , что не могут исполнить свои долговые обязательства в связи «с наличием внутри общества корпоративного конфликта». Поэтому «Архиград» и подал заявление на них в республиканский Арбитражный суд.

Разбирательства между сторонами шли с июля этого года, свое решение суд вынес уже в августе. Арбитражный суд республики постановил взыскать с «Научно-технического центра качества строительства» в пользу «Архиграда» 7 миллионов рублей задолженности, 242 тысячи рублей процентов и 59 тысяч госпошлины. Кроме этого, проценты по долгу НТЦКС продолжат начисляться.

Редакция «Реального времени» попыталась связаться с представителями ответчиков, но на звонки в компании так и не ответили.

НТЦКС взялся за холм Мулланура Вахитова в марте этого года

Как писало «Реальное время», «Научно-технический центр качества строительства» стал разработчиком нового проекта многофункционального комплекса Espace Kazan у памятника Муллануру Вахитову в марте этого года. Разработали архитекторы его для турецкой компании «Дайнамик Глобал». До 2023 года эскиз был другим.

скриншот realnoevremya.ru эскизного проекта МФК Mix Use

В документации государственной историко-культурной экспертизы говорится, что изменения потребовались «в связи с изменением названия проектируемого объекта, границ и площади подземной части проектируемого здания, сводного плана инженерных сетей и устройством подпорной стены». Последнюю предполагается установить в центральной части котлована, ее высота 6,7 м. А название своего многофункционального комплекса турки изменили с Espace Kazan на Mix Use.

НТЦКС приложили руку уже к четвертому изменению проекта. Летом 2015 года эскизы застройки обнародовало ООО «Полистройкапитал», в январе 2016 года были опубликованы эскизы проекта комплекса «Ключ Казани», предполагавшего строительство жилых домов с коммерческими нижними этажами, а в 2018-м «проект благоустройства холма» перекроили, перенеся акцент на многофункциональность застройки.

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Александр Зарипов