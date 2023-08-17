Депутат Госдумы предложил освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче жилья

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче квартир в аренду. Свою идею он озвучил в беседе с «РИА Новости».

— Предлагаю освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче квартир в аренду. Сейчас налог составляет 13% от стоимости аренды. Для многих пожилых людей сдача недвижимости является «второй пенсией», — выразил мысль депутат.

По мнению политика, часто вторая квартира, которую можно сдавать, является результатом труда нескольких поколений. Поэтому доход от сдачи такой недвижимости должен целиком идти владельцу, как благодарность за их труд в течение всей жизни, добавил Чернышов.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Сейчас собственник, сдающий квартиру и получающий доход, должен заплатить налоги. Пенсионер, как и любой другой россиянин, может минимизировать этот налог, зарегистрировавшись самозанятым. Но тогда он получает статус работающего и лишается надбавок к пенсии. Если же пенсионер сдает квартиру нелегально, то он несет ответственность по закону. В случае нарушения сроков подачи заявления на госрегистрацию договора физлицо должно заплатить штраф в 5 тысяч рублей, а лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью без образования юрлица, — 100 тысяч рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов