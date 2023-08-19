В Татарстане число зарегистрированных преступлений выросло на 3%

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

За январь — июль 2023 года в Татарстане зарегистрировали 32 410 преступлений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 3%, следует из данных МВД России.

Увеличение числа преступлений зафиксировали в шести из 14 регионов Приволжского федерального округа. Помимо Татарстана, это Пензенская область (+6,3%), Марий Эл (+2,9%), Башкирия (+2,8%), Пермский край (+2,1%) и Кировская область (+1,5%).

В целом в ПФО за семь месяцев 2023 года выявили 224 489 уголовно наказуемых деяний. Их количество, по сравнению с январем — июлем прошлого года, сократилось на 0,7%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По всей России за семь месяцев зарегистрировали 1 140 263 преступления. Это на 2,3% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Напомним, за январь — май 2023 года в Татарстане зарегистрировали 23 303 преступления. Это на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина