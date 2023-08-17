В Казани снесут самовольно установленные гаражи и торговые объекты

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В Казани планируют снести самовольно установленные и незаконно размещенные 16 гаражей и пять торговых объектов. В списки также попали столбики, тросы, цепи и прочие элементы.



По распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова снести должны пять торговых объектов по следующим адресам:

ул. Старо-Аракчинская вблизи дома №4;



Оренбургский тракт вблизи дома №138, корп. В и корп. Ж;



ул. Даурская вблизи дома №23;



ул. Рустема Яхина вблизи дома №13;



Собственников объектов по указанным адресам властями установить не удалось, но им предписали выполнить требование по сносу до 21 августа. Если они не сделают этого, объекты демонтируют в принудительном порядке с 22 августа по 19 ноября и переместят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Согласно распоряжению главы администрации Советского района Казани, снести планируется 16 металлических гаражей по адресам:

ул. Гвардейская, 28;

ул. Карбышева, 13 и 1/30



ул. Курчатова, 14;

ул. Латышских Стрелков, 27, 29 и 33;

ул. Отрадная, 18;

ул. Даурская, 20 и 22а;

ул. Комарова, 4;

ул. Мира, 30;

ул. Исаева, 20;

ул. Космонавтов, 42;



ул. Шавалиева, 1;



ул. Крылова, 24.

Владельцев гаражей по перечисленным адресам казанским властям установить не удалось. На добровольной снос им отвели пять дней — с 18 по 22 августа. Затем до 30 ноября проведут принудительный демонтаж, если собственники требование не выполнят, гаражи переместят на базу хранения по ул. Васильченко, 9.

По распоряжению главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани демонтировать должны:

трос, запирающее устройство и столбики по ул. Подаметьевской (рядом с ул. Агрономической, 128);

трос, запирающее устройство и столбики вблизи дома №26а по ул. Сафиуллина;

части ворот, запирающее устройство, забор в ЖК «Лесной городок» по ул. Брусничной;

цепи, запирающее устройство и столбики по ул. Сафиуллина, 24;

цепи, запирающее устройство и столбики по ул. Большой Красной, 3б;

трос, запирающее устройство и столбики по ул. Актайской, 7а;

шлагбаумы по ул. Калинина, 52;

будка охраны, хозпостройки, забор, ворота, шлагбаум по ул. Габдуллы Тукая, 97а;

столбики, сетка рабица, трос по ул. Оренбургский тракт, земельный участок с кад. №16:50:171126.

Собственников перечисленных объектов установить не получилось. Добровольно убрать объекты они должны до 25 августа. В противном случаи объекты демонтируют принудительно в срок до 30 сентября.

Месяц назад председатель Комитета потребительского рынка Казани Руслан Фазылянов рассказывал, что с начала 2023 года в городе демонтировали 132 торговых объекта. Таким образом освободили 2,6 тысячи «квадратов» муниципальной земли.

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Татьяна Демина