В ряде домов и больниц в Советском районе Казани до утра не будет воды

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани в связи с аварией на водозаборе «Азино» сегодня ночью отключат воду: ее не будет с 23.00 16 августа по 05.00 17 августа, сообщили в Администрации Советского района города.



Подачу воды прекратят по адресам:

Ново-Азинская, 1-я Азинская, Ак. Арбузова, Пр. Победы — четные номера домов от №206 по №230;

Н. Ершова — четные номера домов: 54, 56, 58,58Б, 76/1, 78, 78а (д/с №253), 78Б, 80, 80а, нечетные номера домов от №31 по №65;

Сибирский тракт — нечетные номера домов от д.№35 по д.№41, Ак. Губкина (кроме домов — 2а (д/с №235), 6, 8, 10, 14 (д/с №199));

Галеева, Новаторов, Заря, Дружбы, Пионерская, Сибирский переулок, Кирпичникова, Журналистов, Зур Урам, Краснооктябрьская, Артиллерийская, Зенитная, Каваллерийская, Оборонная;

Строительная, Радистов, Связистов, Металлистов;

Космонавтов, ж/д- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6в, 8, д.- 1а, 2/1

Воды не будет в больницах:

Ж/д больн., Н.Ершова, 65,

РКПБ, Н. Ершова, 49,

ПБСтИН, Н.Ершова, 49,

Дет. больн. №8, Галеева,11,

Диагн. центр, Н.Ершова,54.

— Специалисты сделают все возможное, чтобы завершить работы как можно раньше. Надеемся на ваше понимание, — указали в администрации.

Несколько десятков домов в Кировском районе Казани останутся без воды на следующей неделе. Как сообщает МУП «Водоканал», отключение водоснабжения произойдет в связи с проведением работ по переврезке участка водопровода по улице Фрунзе.

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Маргарита Головатенко