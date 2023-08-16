«Вину признал частично»: казанский суд отправил в СИЗО экс-руководителя БТИ по делу на 78 млн

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В Казани арестован бывший замдиректора Средне-Волжского филиала АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» (Роскадастр) Рустам Хасанов. В СИЗО он пробудет до 1 октября по решению Вахитовского суда, передает с заседания журналист «Реального времени».



На этой мере пресечения в суде настаивали старший следователь ГСУ МВД Татарстана Радик Шамсутдинов и представитель райпрокуратуры Амир Нуруллин. Первый отмечал — не все фигуранты дела еще установлены, и на воле Хасанов может предупредить их и создать иные помехи следствию. При этом в ходатайстве следователя прозвучало — «вину задержанный признал частично».

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

По версии следствия, с подачи обвиняемого подконтрольной ему компанией «Рубикон» в 2015—2023 годах заключались договоры на кадастровые услуги коммерсантам в обход филиала «Роскадастр». При этом по факту работу «Рубикон» не выполнял, это делали подчиненные Хасанова, сотрудники «Роскадастра». В МВД оценивают ущерб госкорпорации в 78 млн 463 тыс. рублей.

«Прошу не заключать меня под стражу. Я не представляю опасности для общества, — обратился к суду сам Рустам Хасанов. — Цели скрываться не было и нет. Прошу по возможности не помещать меня в тюрьму».

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Категорически против ареста был и адвокат обвиняемого Марат Мухтаров. Он назвал эту меру пресечения чрезмерной. А еще обвинил следователей в том, что его клиенту вменено более тяжкое преступление, чем то, что им совершено. По версии защиты, речь идет не о хищении средств «Росинвентаризации» — «Роскадастра», а об упущенной выгоде госкорпорации. И именно в этом признается сам Хасанов.