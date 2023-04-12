Министр образования и науки Татарстана сообщил о проблеме нехватки учителей в школах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин сообщил о проблеме нехватки учителей в школах республики. Он также отметил, что в недостатке педагоги по физике, химии, математике, иностранному и русскому языкам.

— Проблему мы должны решить не только за счет программы «Земский учитель». Их не так много — всего 21 учитель. Мы поэтому с 1 сентября этого учебного года открыли 180 профильных классов психолого-педагогической направленности в 150 школах республики, где 200 классных руководителей. Недавно в Казани провели первый слет, собрали детей. Это у нас предпрофиль, 8—9-е классы. Считаем, что в дальнейшем мы должны увеличивать количество этих классов и готовить для себя учителей. Смена достойная должна быть, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, по словам Хадиуллина, в регионе происходит «старение и выгорание» кадров. Закрепляемость молодых специалистов «не на таком высоком уровне».

Он подчеркнул, что средний возраст учителей — 48 лет. Молодых специалистов — 2 958.

В марте Министерство просвещения России опубликовало статданные об обеспеченности школ учителями. «Реальное время» проанализировало опубликованную информацию о педагогах страны с «раскладкой» по регионам, полу и возрасту. Выводы оказались неутешительными — если ситуация не изменится, следующее поколение татарстанских школьников некому будет учить. Подробнее — в материале.

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Елизавета Пуншева