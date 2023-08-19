Тетюшский район Татарстана потратит 13 млн рублей на программу государственной национальной политики

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Тетюшского района Татарстана утвердил программу по реализации государственной национальной политики, рассчитанную на 2023—2025 годы. На нее планируют потратить 13 млн рублей.

На 2023 год финансирование запланировано в объеме 4,88 млн рублей. В следующем и в 2025 году в реализацию программы вложат по 3,893 млн рублей.

Финансирование обеспечат из бюджета Тетюшского района и Татарстана, а также за счет средств учреждений и организаций и денег, которые добровольно предоставят граждане и компании. Его объемы носят прогнозный характер — их будут уточнять с учетом возможностей муниципалитета.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В задачи программы входит совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества в сфере национальной политики в Тетюшском районе, содействие укреплению общероссийской гражданской идентичности, поддержка межэтнического и межконфессионального мира и согласия, создание условий для социокультурной адаптации и интеграции мигрантов и для этнокультурного развития народов, проживающих в муниципалитете.

Напомним, летом 2023 года муниципальную программу реализации государственной национальной политики утвердил Тюлячинский район Татарстана. Ее реализуют в 2023—2025 годах.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина