Тетюшский район Татарстана потратит 13 млн рублей на программу государственной национальной политики
Исполком Тетюшского района Татарстана утвердил программу по реализации государственной национальной политики, рассчитанную на 2023—2025 годы. На нее планируют потратить 13 млн рублей.
На 2023 год финансирование запланировано в объеме 4,88 млн рублей. В следующем и в 2025 году в реализацию программы вложат по 3,893 млн рублей.
Финансирование обеспечат из бюджета Тетюшского района и Татарстана, а также за счет средств учреждений и организаций и денег, которые добровольно предоставят граждане и компании. Его объемы носят прогнозный характер — их будут уточнять с учетом возможностей муниципалитета.
В задачи программы входит совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества в сфере национальной политики в Тетюшском районе, содействие укреплению общероссийской гражданской идентичности, поддержка межэтнического и межконфессионального мира и согласия, создание условий для социокультурной адаптации и интеграции мигрантов и для этнокультурного развития народов, проживающих в муниципалитете.
Напомним, летом 2023 года муниципальную программу реализации государственной национальной политики утвердил Тюлячинский район Татарстана. Ее реализуют в 2023—2025 годах.
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