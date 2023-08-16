Капремонт в девяти детских лагерях Татарстана завершен почти на 80%

В девяти детских татарстанских лагерях капитальный ремонт выполнен на 79%. Еще в четырех работы полностью завершены, сообщил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.

Вместе с ремонтом старых объектов в действующих лагерях строятся и новые корпуса. На сегодняшний день строительные работы новых корпусов завершились на 59%.

Садыков напомнил, этом году открылся пионерлагерь «Чулпан» Атнинского района, который долгое время не функционировал в связи с ветхим состоянием. Обновленный лагерь ежегодно сможет принимать 128 детей.

realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, до конца года после реновации откроется лагерь «Лесная страна» в Муслюмовском районе. В нем подростки смогут изучить мир краснокнижных животных и растительности хвойного леса.

Еще продолжаются ремонтные работы в детском оздоровительном лагере «Балкыш» Тукаевского района. В лагере появится новый медицинский пункт, столовая, клуб, душевой комплекс и КПП.

Напомним, на благоустройство пляжа около лагеря «Мирас — Наследие» в Зеленодольском районе Татарстана потратят порядка 12 млн рублей. Проект попал в число победителей конкурса Госкомитета республики по туризму. Территорию облагородят и создадут пляжную зону. Там же установят пляжные зонты и шезлонги для отдыха. Для детей обустроят игровые и спортивные зоны, а также пирс.

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Айрат Назипов