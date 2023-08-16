Казанцы жалуются на плесень и подтопление дома

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ГТРК "Татарстан"

Жители дома на улице Парина в Казани жалуются на протекающую крышу, плесень в квартирах и затопленный подвал. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Грибок распространился на полах, потолках и подоконниках во всех квартирах и даже комнатах дома. По словам жителей, даже капитальный ремонт эту проблему не решил. В одной из квартир из-за плесени при ремонте даже слезли обои и штукатурка.

При этом дом еще не старый — его построили в 1990 годах. Жители неоднократно обращались во всевозможные инстанции.

— И присылают ответы из Исполкома города Казани, от администрации Приволжского района, от Минстроя, от депутатов, многочисленных депутатов, госсовета, что у нас все хорошо, все замечательно, — сетует местная жительница Фания Гайнутдинова.

скриншот realnoevremya.ru/ГТРК «Татарстан»

Местные сообщили, что капитальный ремонт здесь все же проводили — даже крышу латали, но эффекта это не дало. Сейчас в доме наполовину заменены окна, облупившаяся краска и подтеки на стенах из-за текущей крыши.

— В данном доме выполнены работы по ремонту фасада, по замене внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, произведены работы по нормализации температурного влажностного режима в подвале. В настоящее время подвал и крыша находятся в удовлетворительном состоянии, — пояснил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Кирилл Ильин.

Напомним, к нам в редакцию обратились жители дома №9 по улице Академика Глушко в Казани с жалобами на то, что уже несколько десятков лет не могут добиться капремонта своего дома. Зимой они замерзают из-за продуваемых стен, а каждое утро просыпаются от запаха влажности и плесени.

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Елизавета Пуншева