«С запахом сырости и плесени мы просыпаемся каждое утро»: казанцы теряют надежду на капремонт своего дома

Фото: realnoevremya.ru/Артур Казанцев

К нам в редакцию обратились жители дома №9 по улице Академика Глушко в Казани с жалобами на то, что уже несколько десятков лет не могут добиться капремонта своего дома. Зимой они замерзают из-за продуваемых стен, а каждое утро просыпаются от запаха влажности и плесени.

Одна из жительниц поделилась с нами, что живет в доме уже четверть века, но так и не может добиться утепления своей квартиры: каждую зиму жильцы просто замерзают. Она устала ждать, когда управляющая компания по программе ремонта утеплит дом, а занялась этим изнутри за свой счет. Однако ситуацию это не спасло:



— Плесень все равно осталась, причем с этим запахом сырости и плесени мы просыпаемся каждое утро. Раньше к нам приходили из администрации Советского района, утеплили квартиру только соседу, а нам нет. Просто это продолжается на протяжении 25 лет, все одно и то же. Мы уже устали и рукой махнули. Очень много я сделала за свой счет. Я уже не знаю, что нужно этой квартире. Слава богу, что еще не течет из-под крыши, — жалуется Алевтина Блохина.



Лишь одному жильцу удалось добиться утепления своей квартиры - однако только одной стены. Дамир Шавалеев занимается проблемой уже 25 лет — со своего переезда. Житель обращался и в администрацию района, мэрию, жилинспекцию и другие ведомства. Однако толку, по его словам, от этих обращений нет.

Фото: realnoevremya.ru/Артур Казанцев

За все это время дом ни разу не утепляли, не проводился и капитальный ремонт. На то, чтобы утеплили жилплощадь мужчины, понадобилось больше 20 лет.

Мужчина также обращался к депутату Госсовета Татарстана Дмитрию Анисимову. Он приезжал в их двор, обещал переговорить с замруководителя исполкома Казани Искандером Гиниятуллиным.

«Реальное время» направило запрос в исполком Казани с просьбой рассказать, когда дом все-таки планируется капитально отремонтировать и утеплить. В пресс-службе нам ответили, что дом все-таки попал в перечень домов, подлежащих ремонту в ближайшие годы:



— На ваш запрос поясняем, что дом на ул. Глушко, 9 предварительно включен в программу капитального ремонта на 2024 год, в рамках которого запланирована замена лифтов. Что касается работ по утеплению, то в настоящее время вопрос изучается, — ответили в администрации города.

Подробнее о проблемах жителей дома в Азино, их попытках добиться утепления своих квартирах и реакции властей — читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова