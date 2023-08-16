В пришкольных лагерях Казани отдохнули почти 17 тысяч детей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 146 казанских пришкольных лагерях с начала лета отдохнули 16,8 тысячи подростков. Как информирует пресс-служба Управления образования исполкома города, родительская плата за 21 день составила 742 рубля, а дети участников спецоперации посещали лагеря бесплатно.

Программа пришкольных лагерей была разделена на четыре тематические недели. Их посвятили безопасности детей, Году педагога и наставника в России, Году национальных культур и традиций в республике, 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Участниками трудовых бригад стали 933 школьника. Подросткам в возрасте 14—15 лет заплатили 6,3 тысячи рублей, а старшеклассникам в возрасте 16—17 лет — 7,2 тысячи. Для большинства школьников этот доход стал первым заработком в жизни.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В комитете напомнили, что до конца лета в учреждениях дополнительного образования города продолжат работу кратковременные группы для детей с неорганизованной занятостью.

Летом прошлого года в пришкольных лагерях Татарстана отдохнули 68 199 детей и подростков. 56 884 несовершеннолетних в каникулы отдыхали в 842 лагерях дневного пребывания. Еще 11 315 подростков посещали 493 лагеря труда и отдыха.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов