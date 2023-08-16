В казанском ЖК «Салават купере» хотят построить комплекс по спортивной гимнастике
Физкультурно-оздоровительный комплекс по спортивной гимнастике может появиться в казанском ЖК «Салават купере». Проект постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.
Объект предложили разместить на улице Альфии Авзаловой. Контроль за выполнением постановления будет возложен на заместителя руководителя исполкома по вопросам градостроительной политики Азата Нигматзянова.
Документ должен пройти антикоррупционную экспертизу до 18 августа.
Напомним, в «Салават купере» должны сдать школу к началу нового учебного года. На ее строительство выделяли 934,5 млн рублей, а затем еще 691,2 млн рублей. Школа будет рассчитана на 1 501 ученика.
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