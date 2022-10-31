С начала года в Казани зарегистрировали более 6,5 тысячи преступлений в сфере ИТ-технологий
В Казани практически 40% от всех регистрируемых в городе преступлений составляют преступления в сфере ИТ-технологий. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник Управления МВД России по городу Казань Надир Закиров.
— С начала года зарегистрировано более 6,5 тысячи таких противоправных деликтов. В том числе 1400 краж банковских карт и порядка 3 тысяч мошенничеств, совершенных при помощи средств связи сети Интернет, — рассказал он.
Полицейские Казани раскрыли порядка 1 700 преступлений, совершенных при помощи интернета. Это на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Надир Закиров сообщил, что в Казани с начала 2022 года зарегистрировано порядка 17,5 тысячи преступлений. Их число сравнению с прошлым годом снизилось. По его словам, в Казани сохраняется тенденция снижения числа преступлений против личности. Меньше зарегистрировано преступлений против собственности, в том числе краж
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