«Известия»: Иран готовится к полной отмене виз с Россией

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Посол Тегерана в Москве Казем Джалали заявил, что Иран готов полностью отменить визы для россиян, однако для этого необходимо дождаться соответствующих решений со стороны иранских должностных лиц, сообщают «Известия».

— Что касается полной отмены виз между нашими странами, я бы хотел отметить, что в Исламской Республике Иран полностью готовы к этому шагу — отменить визы, чтобы граждане наших государств могли свободно ездить друг к другу, — заявил Джалали.

Однако, по мнению посла, россияне пока не обладают достаточной информацией о туристических возможностях Ирана. Тем не менее в республике готовы видеть российских туристов в зимний период в южных районах, а также на островах Киш, Кешм, в городе-порте Чабехаре, городах Бендер-Аббасе, Бушере и других.

Джалали, отвечая на вопрос о том, с какими российскими регионами уже налажена связь, заявил, что серьезное взаимодействие организовано с Татарстаном.

Также он упомянул Дагестан, Волгоградскую и Астраханскую области, Санкт-Петербург и Москву. Недавно, по его словам, подключились Самарская, Нижегородская и Челябинская области.

Напомним, с 1 августа 2023 года заработал механизм, предполагающий возможность безвизовых поездок для туристических групп между Россией и Ираном.

За январь — июнь 2023 года в России побывали 187,8 тысячи туристов из других стран. В число государств, представители которых активнее всего посещали Россию в первом полугодии, вошел и Иран.

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Илина Хакимова