После 2030 года в России откажутся от технологии 3G

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Технологию мобильной связи третьего поколения (3G) не будут использовать после 2030 года, сообщает ТАСС.



Такую цель поставили в стратегии развития отрасли связи до 2025 года. С 2023 года реализуют первый этап стратегии — за это время рассчитывается разработать и внедрить российское оборудование стандарта LTE на сетях связи.

В этот же этап включена разработка и опытная эксплуатация российского телекоммуникационного оборудования стандартов 5G и 6G-Ready. До 2023 года планируют внедрить практику совместного использования опорной инфраструктуры операторами мобильной связи для развертывания сетей 5G. К 2035 году совместное использование будет касаться и 6G.

Минцифры России представило проект стратегии развития отрасли связи страны на период до 2035 года. В нем предлагается разработать цифровой кодекс для обеспечения комплексного регулирования развития и использования IT и инфраструктуры связи в стране.



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Маргарита Головатенко