В Минобороны России рассказали о неудачной попытке украинских террористов попасть в Белгородскую область
Украинские террористы предприняли неудачную попытку форсировать Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки в Белгородской области. Об этом рассказали в Минобороны России.
По данным министерства, ударами авиации и артиллерии было уничтожено более 10 боевиков, две лодки и один бронеавтомобиль.
— Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы подавлено пять украинских минометных взводов и уничтожены боевая машина РСЗО «Град» в районе города Волчанск Харьковской области, а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, — рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Отмечается, что атаку ДРГ сорвали подразделения ВС и Пограничной службы ФСБ России.
Накануне ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. Своих задач противник не добился, успеха не имел, рассказали в ведомстве.
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