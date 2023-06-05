В Минобороны России рассказали о неудачной попытке украинских террористов попасть в Белгородскую область

Фото: Минобороны России

Украинские террористы предприняли неудачную попытку форсировать Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки в Белгородской области. Об этом рассказали в Минобороны России.

По данным министерства, ударами авиации и артиллерии было уничтожено более 10 боевиков, две лодки и один бронеавтомобиль.

— Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы подавлено пять украинских минометных взводов и уничтожены боевая машина РСЗО «Град» в районе города Волчанск Харьковской области, а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, — рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Фото: Минобороны России

Отмечается, что атаку ДРГ сорвали подразделения ВС и Пограничной службы ФСБ России.

Накануне ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. Своих задач противник не добился, успеха не имел, рассказали в ведомстве.

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Айрат Назипов