В Татарстане стартовал сезон охоты на болотно-луговую дичь — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В Татарстане стартовал сезон охоты на болотно-луговую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами. Он продлится по 5 декабря текущего года, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

С одной собакой могут выходить не более трех охотников. В случае нарушения правил, надзорные органы могут отобрать у них охотбилет.

— У охотника должно быть разрешение на охоту. Если (охотиться — прим.ред) в общедоступных угодьях — только разрешение, если в закрепленных угодьях, то должна быть еще путевка. Также должны быть документы на собаку. За нарушение правил охоты предусматриваются штрафы от 500 до 4 тысяч рублей, — рассказал начальник управления надзора Госкомитета по биоресурсам Татарстана Радик Мутахаров.

К болотно-луговой дичи относятся: дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, чибис, тулес, улиты, веретенники, кроншнепы, мородунка, камнешарка, коростель, обыкновенный погоныш.

А вот пастушок, улит большой, травник, веретенник, кроншнеп большой, кроншнеп тонкоклювый и малый веретенник занесены в Красную книгу. Охотиться на них нельзя.

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Айрат Назипов