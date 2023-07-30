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Владимир Путин оценил возможные планы Польши ввести войска на территорию Украины

00:01, 30.07.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Владимир Путин оценил возможные планы Польши ввести войска на территорию Украины
Фото: kremlin.ru

Идея отторгнуть Западную Украину никогда не покидала польские элиты. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, введение польских сил на Украину станет началом отторжения западноукраинских земель к Польше.

— Угрозу национальной безопасности Украины мы видим, но это не наше дело. Угрозу нашей национальной безопасности мы не видим, — сказал президент.

В конце ноября директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал о планах Варшавы провести референдумы на территории Западной Украины, чтобы обосновать аннексию этой территории. По его словам, Польша форсирует подготовку к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины.

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Айрат Назипов
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