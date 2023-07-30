Владимир Путин оценил возможные планы Польши ввести войска на территорию Украины

Идея отторгнуть Западную Украину никогда не покидала польские элиты. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, введение польских сил на Украину станет началом отторжения западноукраинских земель к Польше.

— Угрозу национальной безопасности Украины мы видим, но это не наше дело. Угрозу нашей национальной безопасности мы не видим, — сказал президент.

В конце ноября директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал о планах Варшавы провести референдумы на территории Западной Украины, чтобы обосновать аннексию этой территории. По его словам, Польша форсирует подготовку к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины.

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Айрат Назипов