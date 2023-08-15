«Нижнекамскнефтехим» предлагает нижнекамцам выбрать героя для нового нефтехимического трамвайного маршрута

Фото: Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»



Нижнекамское предприятие СИБУРа приглашает всех желающих горожан принять участие в открытом голосовании на выбор героя для четвертого трамвайного маршрута из цикла «Нефтехимические маршруты».

Принять участие в голосовании можно на сайте проекта «Между нами химия». Нижнекамцы могут выбрать из пяти вариантов или предложить свой. Отдать свой голос можно только за один вариант. Варианту-победителю, набравшему наибольшее количество голосов, будет посвящен новый нефтехимический маршрут.

Если больше всего голосов наберет «свой вариант», будет проведен второй этап голосования среди идей, предложенных горожанами.

Итоги голосования будут подведены 21 августа.

Цикл «Нефтехимические маршруты» направлен на популяризацию нефтехимии и поддержку экологичного вида транспорта. Новое креативное оформление трамваев позволит привлечь большее внимание горожан к этому способу перемещения по городу, популяризировать его. Это соответствует и трендам устойчивого развития: общественный транспорт на электротяге считается одним из наиболее экологичных.

В ходе поездки в тематических трамваях пассажиры могут ознакомиться с биографиями известных ученых, внесших большой вклад в развитие химии, и с их научными открытиями, а также узнать об истории «Нижнекамскнефтехима» и основной продукции нефтехимического гиганта.

В проект «Между нами химия» вошли рассказы о выдающихся химиках Татарстана, квиз-игра, карты с достопримечательностями и аудиогидами Нижнекамска и Казани. На сайте проекта во вкладке «Химия в лицах» собраны истории жизни выдающихся деятелей отрасли с описаниями их вклада в развитие нефтехимии. Аудиогид «Химпроменад» знакомит с главными «химическими» местами Казани и Нижнекамска. На сайте также есть тематический квиз. Он состоит из пяти раундов с вопросами о фактах из жизни знаменитых химиков и их открытий, а также о различных продуктах, которые выпускает СИБУР.

Подробнее о Лемаевском маршруте можно узнать по ссылке: https://www.sibur.ru/nknh/ru/press-center/v-den-khimika-v-nizhnekamske-zapustili-tematicheskiy-lemaevskiy-marshrut/

Подробнее о Бызовском маршруте можно узнать по ссылке: https://www.sibur.ru/nknh/ru/press-center/sibur-zapustil-v-nizhnekamske-byzovskiy-tramvaynyy-marshrut/

Подробнее о Менделеевском маршруте можно узнать по ссылке: https://www.sibur.ru/nknh/ru/press-center/sibur-zapustil-v-nizhnekamske-novyy-tematicheskiy-tramvay-mendeleevskiy-marshrut-/

Реклама ПАО «Нижнекамскнефтехим»

