Дороги и парковку в Казани отремонтируют почти 65 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани планируют отремонтировать две дороги и парковку на улице Лазарева за 64,8 млн рублей. Деньги на работы готово выделить ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ».

Парковка на улице Лазарева имеет площадь 2 058 «квадратов». На территории нужно установить дорожные знаки, разметки и перильные ограждения. Еще заказчик ждет от подрядчика озеленения территории.

Также исполнителю нужно отремонтировать 95 метров дороги по улице Зур Урам в Советском районе городе и 102 метра по улице Баруди в Московском районе.

скриншот realnoevremya.ru из проектной документации

Строители должны успеть закончить работы до 24 ноября нынешнего года. Также от него ждут гарантии.

В начале года «Реальное время» писало, что за 10 лет в Казани отремонтировали и построили 17 млн квадратных метров дорог. Таким образом, общая площадь городских дорог увеличилась до 22,24 млн кв. м, а показатель их нормативного состояния составил 84%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов