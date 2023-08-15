Страхование школьников от несчастных случаев — проявление заботы о жизни и здоровье ребенка

Фото: предоставлено пресс-службой «Ак Барс Страхование» для realnoevremya.ru

Совсем скоро начинается новый учебный год, возобновятся и спортивные секции. Задача родителей — не только заботиться о безопасности и создавать комфортные условия для учебы и занятия спортом, но и предусмотреть наступление несчастных случаев.

Несмотря на то, что во время уроков даже за самым подвижным и любознательным ребенком можно проследить, высока вероятность получения травмы во время перемены. Зачастую это время для активных игр в коридоре в условиях ограниченного пространства.

Поскольку уменьшить влияние негативных факторов не всегда получается, целесообразно снизить риски при наступлении непредвиденных ситуаций. Для этого существует страховка от несчастного случая для ребенка, которую можно оформить, даже не выходя из дома — через сайт.

Конечно, страховка не убережет ребенка от различных видов травм, но поможет решить их последствия. Для ликвидации последствий травмы средства не помешают: страховые выплаты могут понадобиться на лечение и лекарства.

Решив оформить страховой полис для ребенка, важно правильно выбрать программу. Стоимость полиса зависит от перечня предоставляемых услуг и периода страхования. Если ребенок занимается травмоопасными видами спорта, это обязательно следует учесть при заключении договора страхования. Особенно это актуально при занятиях тяжелой атлетикой, боксом, карате, футболом, гимнастикой. Полис может действовать как во время тренировок, так и в период проведения соревнований.

Полис страхования детей от несчастных случаев — это удобный инструмент, позволяющий не предотвратить несчастный случай, а минимизировать его последствия с финансовой точки зрения.

В 2022 году в компании Ак Барс Страхование было застраховано более 72 тысяч детей дошкольного и школьного возрастов. На данный период текущего года в компании застраховано более 23 тысяч детей. Компания является одним из лидеров в республике по скорости выплат: срок выплаты по несчастному случаю составляет 3 дня.

— Ак Барс Страхование на протяжении многих лет придерживается принципов устойчивого развития. Хорошее здоровье и благополучие наших клиентов и сотрудников — эта часть стратегии нашей компании. Мы заботимся о том, что ценно для каждого из нас, — отметил генеральный директор ООО «Ак Барс Страхование» Ильфак Мухаметзянов.

