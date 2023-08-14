Татарстан потратит свыше 5 млн рублей на развитие сельских магазинов
Власти Татарстана намерены вложить порядка 5,2 млн рублей в проектирование зданий сельских магазинов. Заказчиком выступает Главстрой республики, следует из данных сайта госзакупок.
На выделенные средства требуется разработать проекты для десяти районов Татарстана.
Помимо этого, подрядчику нужно подготовить проекты стадиона, школы и других объектов. Общая сумма закупки составляет 62,4 млн рублей.
Подать заявку на участие в тендере можно до 18 августа. Подрядчика определят 22 августа.
В июле «Реальное время» писало, что в Казани на строительство общеобразовательной школы на 1 224 места на улице Сибгата Хакима выделят дополнительно 577 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики. Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется до 31 марта 2024 года.
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