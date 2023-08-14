В Татарстане насчитывается 490 лесных пасек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России за 2023 год на 8% увеличилось число лесных пасек, их общее количество достигло отметки в 5 тысяч, об этом сообщили в в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное ведомство Рослесхоза).

— На сегодняшний день в российских лесах насчитывается свыше 5 тысяч пасек, годом ранее их было не более 4,7 тысячи, — сказал директор Рослесинфорга Павел Чащин.

По его мнению, такая динамика «демонстрирует возрастающий интерес к возрождению исконно русских традиций пчеловодства». В Рослесинфорге добавили, что лесное пчеловодство в сравнении с обычным разведением пчел позволяет получить особо ароматный и ценный товарный мед, который на рынке ценится выше обычного, уточняет ТАСС.

realnoevremya.ru

В татарстанских лесах число пасек близится к отметке в 490 единиц.

Больше всего лесных пасек в Башкирии, там на площади свыше 1 тыс. га насчитывается почти 1,2 тыс. пасек. В России в целом пасеки занимают около 108 тыс. га леса в 70 регионах, в этой отрасли работают почти 4,5 тыс. малых и средних предпринимателей.

В прошлом году в Татарстане было зафиксировано 10 случаев пчелиного мора, в этом году с такой проблемой в Минсельхоз обратились пчеловоды из Апастовского и Лаишевского районов республики. В последнем случае массовый мор насекомых произошел после обработки ядохимикатами гороха.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова