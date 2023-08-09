В июле годовая инфляция в России ускорилась до 4,3%

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В России годовая инфляция в июле 2023 года ускорилась до 4,3% с 3,25% в июне. В месячном выражении цены возросли на 0,63%, следует из данных Росстата.

Продовольственные товары за месяц подорожали на 0,49% и на 2,23% в годовом выражении. Стоимость непродовольственных изделий увеличилась на 0,91% по сравнению с прошлым месяцем и на 2,36% по сравнению с прошлым годом. Цены услуг выросли на 0,48% в месячном выражении и на 9,95% в годовом.

В конце июля в Татарстане подорожали овощи, фрукты и некоторые другие продукты питания. Заметнее всего с 24 по 31 июля в Татарстане подорожали бананы. Средняя цена одного килограмма выросла на 4,32%, до 105,5 рубля за килограмм.

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Елизавета Пуншева