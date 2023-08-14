Авсаллар, Мерсин и Сиде стали самыми дешевыми направлениями Турции

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В число курортов с самыми дешевыми ценами на суточное проживание среди популярных туристических направлений Турции входят Авсаллар, Мерсин и Сиде. Об этом сообщает «Суточно.ру».



Самым дешевым из популярных туристических направлений Турции является Авсаллар — 3 тысячи рублей в сутки. Это прибрежный поселок в 24 км от Аланьи.

— Авсаллар — очень живописное место, известное своим теплым климатом, красивыми пляжами и хорошей инфраструктурой. Поселок еще не стал таким раскрученным, как, например, Аланья или Анталья, но в этом как раз его преимущество. Меньше туристов, чище пляжи, ниже цены, — заявил генеральный директор российского сервиса Юрий Кузнецов.

В Мерсине и Сиде также можно снять жилье относительно недорого: средняя стоимость аренды составляет 3,7 тысячи и 4,3 тысячи рублей соответственно. В Анталье средняя стоимость посуточной аренды составляет 4,7 тысячи рублей, в Стамбуле — 4,9 тысячи рублей, в Алании — 5 тысяч рублей, в Кушадасы — 5,2 тысячи рублей, в Кемере — 6,7 тысячи рублей, в Белеке — 7,9 тысячи рублей, в Чамуве — 8,7 тысячи рублей.

В этом году в пятерку самых дорогих направлений для россиян впервые вошла Турция. На первом месте Мальдивы, на втором — Куба, на третьем — Шри-Ланка. Турция на четвертой строчке.

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Елизавета Пуншева