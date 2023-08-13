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Рустам Минниханов поздравил строителей с профессиональным праздником

16:33, 13.08.2023
Рустам Минниханов поздравил строителей с профессиональным праздником
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил строителей с профессиональным праздником. Обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

— Вы строите города, благоустраиваете общественные пространства, делаете жизнь наших людей комфортнее. Спасибо, — написал он.

День строителя в этом году отмечают 13 августа. Праздник установили еще в 1955 году.

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Елизавета Пуншева
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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