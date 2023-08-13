Рустам Минниханов поздравил строителей с профессиональным праздником
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил строителей с профессиональным праздником. Обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.
— Вы строите города, благоустраиваете общественные пространства, делаете жизнь наших людей комфортнее. Спасибо, — написал он.
День строителя в этом году отмечают 13 августа. Праздник установили еще в 1955 году.
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