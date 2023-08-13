В Татарстане реконструировали 335 километров дорог противопожарного назначения

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане реконструировали 335 километров дорог противопожарного назначения. Это составляет 78% от запланированного на 2023 год объема работ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства республики.

Кроме того, в регионе построили 94,8 километра дорог того же назначения. Это 85% от общего плана.

Работы проводятся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федеральной программы «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».



Напомним, в Татарстане на ремонт подъездов к шести СНТ направят более 64 миллионов рублей. Ремонт участка в Агрызском районе составит 16,1 миллиона рублей. На работы по обновлению дорог к пяти товариществам в Приволжском районе Казани направят 48,5 миллиона рублей.

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Елизавета Пуншева