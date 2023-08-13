В Татарстане на ремонт подъездов к шести СНТ направят 64 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане на ремонт подъездов к шести СНТ направят более 64 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Ремонт участка в Агрызском районе составит 16,1 миллиона рублей. На работы по обновлению дорог к пяти товариществам в Приволжском районе Казани направят 48,5 миллиона рублей.

Напомним, правительство России решило выделить регионам порядка 15 млрд рублей на содержание и ремонт дорог регионального и местного значения, включая улично-дорожные сети. По расчетам Кабмина, выделение дополнительного финансирования поможет отремонтировать в регионах России более 20 тысяч км шоссе, подъездных путей, съездов и выездов.

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Елизавета Пуншева