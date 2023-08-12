В Казани прошел фестиваль народов Поволжья «Итиль» — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В Казани сегодня прошел третий фестиваль народов Поволжья «Итиль» в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. В течение дня на сцене фестиваля выступили 13 музыкальных коллективов из 6 регионов Поволжья. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

За все время существования фестиваля, его успели посетить более 20 тысяч человек со всех регионов России.

На фестивале работала ярмарка, на которой мастера со всего Поволжья — из Казани, Чебоксар, Уфы, Игры, Ижевска — представляли свои работы.

Гостей мероприятия угощали блюдами национальной и адаптированной кухни народов Поволжья — гости могли отведать и русские блины, и удмуртские перепечи, и свияжские оладушки. Также на «Итиле» проводились мастер-классы для детей, на которых ребята могли своими руками смастерить брелок из кожи.

Впервые на фестивале был организован открытый лекторий, где гости могли узнать много нового о переосмыслении культурного куда. Там же развернулись дискуссии и спецпоказ сихологического этно-триллера «Микулай» татарстанского режиссера Ильшата Рахимбая.



— Мы решили назвать фестиваль «Итиль» потому что издревле река Волга носила именно это прекрасное название в тюркском своем варианте, — объяснила значение названия фестиваля Айгуль Латыпова, руководитель Дирекции парков и скверов Казани.

Первый «Итиль» прошел в Казани в сентябре 2021 года около Центра семьи «Казан». Программа фестиваля была представлена татарским синти-попом, удмуртским гранжем и чувашским джазом. Хедлайнером была выбрана участница «Евровидения» певица Манижа. Тогда мероприятие растянулось на два дня, а в его финале был сожжен арт-объект с надписью «җәй», что в переводе с татарского означает «лето».

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Илина Хакимова