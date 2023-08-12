В горах в Кабардино-Балкарии пять туристов попали под камнепад

Группа туристов из пяти человек попала под камнепад в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по России.

— Тургруппа в составе пяти человек попала под камнепад на высоте 3 500 м в Черекском районе. На место направились шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, — уточнили в пресс-службе.

По уточненной информации, пострадали пять человек из шести в одной тургруппе. Также сообщается о том, что под камнепад попала и вторая группа, состоящая из трех туристов. Среди них тоже есть пострадавшие. Обе тургруппы были зарегистрированы в МЧС России.

По предварительной информации, один человек погиб, сообщили в МЧС.



В 08.54 в ведомстве сообщили, что к местонахождению туристов вылетел вертолет со спасателями на борту.

Следственным отделом по Черекскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике инициировано проведение доследственной проверки по факту происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова