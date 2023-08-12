VK перерегистрирует компанию в России

Акционеры и совет директоров VK одобрили решение о прекращении деятельности структуры VK Company Limited и создании юрлица в России, сообщает Daily Moscow.

Так, компания заявила о перерегистрации юридического лица с Британских Виргинских островов в Россию — в специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области.

Уточняется, что юрлицо будет создано в форме международной компании (МКПАО). VK собирается провести делистинг расписок и облигаций с Лондонской фондовой биржи и первичный листинг акций на Мосбирже.

По предварительной информации, последним днем листинга расписок и облигаций VK на LSE будет 11 сентября.

realnoevremya.ru (архив)

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по финансовому рынку Олег Савченко считает, что это решение однозначно благоприятно повлияет на Россию: и на ее экономику, и на имидж страны в целом.



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Илина Хакимова