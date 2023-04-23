Ученые доказали, что полчаса ходьбы в день могут продлить жизнь на 16 лет
Британские ученые выяснили, что ежедневные прогулки продолжительную 30 минут способны продлить жизнь на 16 лет. Чтобы добиться такого результата, ходить надо достаточно быстро.
Это показало исследование, проведенное в Университете Лестера с привлечением свыше 400 тысяч жителей Великобритании 40 лет и старше. Ученые убедились, что женщины, каждый день ходящие минимум 30 минут, имеющие четыре-пять здоровых привычек, после 50 лет жили в среднем 34,4 года без диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Те же, у кого не было здоровых привычек, жили без болезней 23,7 года.
Что касается мужчин 50 лет и старше, ходящих ежедневно по полчаса в темпе и вдобавок придерживающихся ЗОЖ , то они жили в среднем 31,1 года без хронических заболеваний. Те, у кого отсутствовали правильные привычки, в среднем жили без болезней 23,5 года, пишет Общественная служба новостей.
В США ученые из Университета Джорджии в результате статистического исследования пришли к выводу, что люди могут прожить больше 122 лет. По оценкам экспертов, к 2060 году они смогут проживать до 150 лет.
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