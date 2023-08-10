В Казани расширили схему размещения сезонных нестационарных торговых точек и объектов общепита

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казани расширили схему размещения сезонных нестационарных торговых точек и объектов общественного питания. Решение принято исполкомом города.

В Приволжском районе Казани появится новое место для сезонного нестационарного кафе площадью до 120 квадратных метров. Оно находится по улице Юлиуса Фучика, 12в.

Также в Приволжском районе города утвердили размещение новых сезонных торговых точек по реализации мороженого, сладостей и прохладительных напитков — на ул. Нурсултана Назарбаева, 47 и ул. Ново-Давликеевской, 2е. Площадь каждой из них до 6 «квадратов».

Новые сезонные торговые точки по реализации мороженого, сладостей и прохладительных напитков появятся также в Ново-Савиновском районе Казани — по ул. Восстания, 4, ул. Чистопольской, 61а и по проспекту Ямашева , 49а и 100в, в Авиастроительном районе по ул. Белинского, 2б и в префектуре «Старый город» по ул. Девятаева, 1а. Площадь каждой из них также не превышает 6 квадратных метров.

Заметно расширена схема размещения сезонных кафе при стационарных объектах общепита. Так, в Вахитовском районе они могут быть размещены по адресам:

ул. Карла Маркса, 58/12;

ул. Профсоюзная, 22 и 26;

ул. Баумана, 23а и 62;

ул. Подлужная, 56;

ул. Большая Красная, 6;

ул. Пушкина, 17;

ул. Кави Наджми, 5;

ул. Петербургская, 21.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Приволжском районе Казани схема размещения сезонных кафе при стационарных объектах общепита дополнена адресами: ул. Ботаническая, 14а, ул. Рихарда Зорге, 82 и ул. Юлиуса Фучика, 107а, в Советском районе — ул. Сахарова, 22а. В Ново-Савиновском районе утверждены точки по ул. Адоратского, 12, ул. Четаева, 43а, ул. Алексея Козина, 2, ул. Короленко, 35а и ул. Фатыха Амирхана, 69а, а в префектуре «Старый город» — ул. Николая Столбова, 1/3.

Вместе с этим из схемы размещения сезонных кафе при стационарных объектах общепита исключены некоторые адреса. Например, в Московском районе Казани это ул. Декабристов, 133е, в Вахитовском районе — ул. Лейтенанта Шмидта, 1 и ул. Пушкина, 14.

Весной 2023 года в Казани утвердили новую схему размещения сезонных нестационарных торговых объектов в общественных пространствах, переданных Дирекции парков и скверов города на праве постоянного (бессрочного) пользования земельными участками. В списке 29 территорий, в том числе открытый в прошлом году сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана — там на площади до 30 «квадратов» может появиться сезонное кафе.



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Татьяна Демина