МИД России: Microsoft оказывает поддержку Украине

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В МИДе России заявили, что американская корпорация Microsoft оказывает поддержку Киеву, а также действует во вред интересам РФ. Такое заявление ТАСС сделал замглавы министерства Михаил Галузин.



— Microsoft — одна из тех компаний, которые запятнали себя не только антироссийской риторикой, но и конкретными шагами во вред нашему государству, — сказал Галузин.

По его словам, корпорация с самого начала специальной военной операции «оказывает разнообразную поддержку киевскому режиму под предлогом укрепления его киберобороны». Также замглавы министерства указал, что Microsoft «регулярно обвиняет Россию в организации компьютерных атак на украинские ресурсы».

Однако, как заявил Галузин, «никаких доказательств не приводится, а факты системных кибердиверсий против критической инфраструктуры России в Microsoft замалчивают».

Все это, по мнению дипломата, в очередной раз свидетельствуют о том, что «детище [Билла] Гейтса послушно выстраивает свою деятельность в русле политических установок США».

Государственные заказчики в России почти полностью прекратили закупку операционной системы (ОС) Microsoft Windows. В 2022 году на нее потратили 57 млн рублей, что меньше показателя 2021 года на 82%. В первом квартале 2023 года состоялась только одна такая закупка на 31 тысячу рублей.



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Илина Хакимова