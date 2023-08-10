Китай упростил процесс выдачи виз российским туристам

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Российским туристам станет проще получить визу в Китай. Поднебесная упростила процесс выдачи виз россиянам и некоторым другим категориям заявителей на срок с 9 августа по 31 декабря этого года, сообщает Daily Moscow.

Так, например, заявителям на получение однократных или двукратных виз не нужно будет сдавать отпечатки пальцев.

Однако уточняется, что речь идет только о туристических визах, визах для бизнеса, а также визах для семейных и транзитных целей.

Депутат Госдумы, член Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев подчеркнул, что интерес российских туристов к Китаю очень высок, поэтому упрощение процедуры выдачи виз должно увеличить турпоток.

Россия и Китай сотрудничают по целому ряду направлений. В 2022 году страны провели шесть совместных военных учений. Это стало рекордным количеством за последние 20 лет.



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Илина Хакимова