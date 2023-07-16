Россия и Китай в 2022 году провел рекордное количество совместных военных учений

Россия и Китай в 2022 году провели 6 совместных военных учений. Это стало рекордным количеством за последние 20 лет, сообщает агентство Bloomberg.

— В прошлом году Китай и вооруженные силы (президента России) Владимира Путина провели шесть совместных военных учений, что является самым большим показателем за последние два десятилетия, — отмечается в сообщении.

В агентстве также добавили, что после воссоединения Крыма и России в 2014 году Москва и Пекин провели 36 совместных учений. В предыдущие же 10 лет их прошло всего 10.

Фото: realnoevremya.ru

— Эти учения станут более частыми... и будут иметь большое значение как политический сигнал. Это предполагает возможность их совместных действий, которые США и их союзники сочтут неприемлемыми, если не оскорбительными, — подчеркнул в беседе с источником сотрудник Национального университета обороны США Эндрю Таффер.

Напомним, за первое полугодие 2023 года товарооборот между Россией и Китаем возрос на 40,6%, составив $114,5 миллиарда. За этот период Китай ввез в Россию товаров почти на $52,3 миллиарда. Это на 78,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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Елизавета Пуншева