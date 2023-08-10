Большинство казанцев руководствуются бытовыми приметами в повседневной жизни

Большая часть казанцев так или иначе соблюдают бытовые приметы, связанные с домом и ведением хозяйства, выяснили специалисты сервиса «Авито Услуги» и рассказали о самых популярных бытовых ритуалах жителей Казани.

Так, 72% казанцев руководствуются бытовыми приметами в повседневной жизни.

Из них 31% рассказали, что в их семье принято соблюдать многие бытовые ритуалы, а 41% — лишь часть. Интересно, что женщины в России оказались более суеверными, чем мужчины (27% против 21%). Также чаще о соблюдении некоторых ритуалов в стране говорят люди от 55 лет (75%) и молодежь от 24 до 34 лет (64%).

Почти половина респондентов (44%) заявили, что в их жизни были случаи, когда примета сбывалась.

Еще у 25% респондентов суеверия сбываются часто, 32% отметили, что в их жизни приметы никогда не играли никакой роли. При этом 46% никогда не переносили дела из-за суеверий. А 31% опрошенных в Казани приходилось менять свои планы из-за примет.

В Казани 13% опрошенных признались, что верили во многие приметы только в детстве, а еще 12% заявили, что никогда не были суеверными.

Из респондентов, дающих такой вариант ответа, по России больше молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (19%).

Самым популярным бытовым ритуалом в Казани стала традиция присесть на дорожку — ее соблюдают в 45% семей.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На втором месте в регионе расположились варианты «поплевать через плечо» и «постучать по дереву, чтобы не сглазить», а также посмотреться в зеркало, если возвращаешься домой за чем-либо (53%). А 59% в повседневной жизни, уронив вилку или ложку, упоминают про скорый приход гостей.

Также в Казани часто говорят о следующих обычаях: «нельзя передавать вещи через порог» (46%) и «выносить мусор на ночь» (36%), а 34% убеждены, что разбить посуду — на счастье.



В рейтинг бытовых ритуалов также вошли традиции не проводить уборку, если близкие находятся в дороге (32%), и впустить первой в новый дом кошку (34%). А вот меньше среди казанских респондентов тех, кто верит, что надеть одежду задом наперед — к несчастью (27%) и нельзя самому себе стричь волосы (28%).



Почти треть — 32% — жителей Казани считают себя суеверными, еще 42% к таковым себя не относят. Интересно, что суеверных людей больше среди представителей некоторых профессий. Так, среди медсестер данный показатель равен 46%, а в сфере продавцов-консультантов — 38%. Еще 30% суеверных граждан относятся к профессии менеджеров по туризму и квалифицированным рабочим (30%).



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Илина Хакимова