Владимир Путин подписал указ об установлении звания «Заслуженный работник ОПК»
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ».
— В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю установить почетное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации», — сказано в тексте документа.
Правительству России поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией президентского указа.
В начале 2023 года Владимир Путин заявил что российский оборонно-промышленный комплекс набрал за год серьезные обороты и продолжает наращивать мощности. Он обратил внимание, что предприятия ОПК работают в несколько смен, а некоторые даже круглосуточно.
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