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В Татарстане возбудили дело по факту неуплаты налогов на более чем 100 млн рублей

15:22, 09.08.2023 1
В Татарстане возбудили дело по факту неуплаты налогов на более чем 100 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту неуплаты налогов ООО «Технохимпром» на 100,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.

По версии следствия, руководство компании уклонилось от уплаты НДС и налога на прибыль организаций, внося в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с восемью контрагентами.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июле в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего директора компании, его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 46 млн рублей.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьБизнесПроисшествияЭкономика Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:35
    как налоговая умудряется это допустить? это же не 1 месяц неуплаты
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