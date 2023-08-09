Россия нарастила экспорт нефти в Индию в 11 раз

Индия импортировала 37 тонн российский нефти за первые пять месяцев 2023 года, что почти в 11 раз больше аналогичного периода прошлого года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистику индийского Минпромторга.



За весь прошлый года Индия импортировала 33,4 млн тонн. Россия стала лидером по поставкам нефти в Индию. Далее в тройке — Ирак (21,4 млн тонн нефти за пять месяцев) и Саудовская Аравия (17,5 млн тонн).

Вместе с тем аналитики отмечают снижение объема поставок: в мае Индия импортировала 2,2 млн барр. российский нефти в день, в июле — 2,11 млн барр., а в июле — 2,09 млн барр. Это связывают с общим снижением экспорта из России по сделке ОПЕК+, по которой страны — члены организации договорились продлить добровольное ограничение производства до конца 2024 года, ограничение для России составит 500 тыс. барр. в сутки.

realnoevremya.ru (архив)

Отмечается снижение цены российской нефти. В июне стоимость барреля Urals сократилась на 3% по сравнению с маем — до $68,17.

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Маргарита Головатенко