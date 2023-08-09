«В квартире изъяты 17,5 млн рублей: СК ищет в Казанском медколледже доказательства еще сотни взяток

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сенсационное заявление по делу директора Казанского медколледжа Зухры Хисамутдиновой сделал сегодня представитель Следкома по РТ. На заседании Советского суда он сообщил — предъявленные обвинения не отражают масштаб предполагаемой коррупционной деятельности сотрудников колледжа, передает с места журналист «Реального времени».



В своем ходатайстве об аресте старший следователь 2-го отдела по особо важным делам Тимур Байгузин изложил позицию СК. Дело возбуждено 6 августа в отношении предполагаемого посредника взяточничеству Ашрафзянова и директора колледжа Хисамутдиновой. По версии следствия, не позднее 31 июня, находясь в своем служебном кабинете, директор, действуя по предварительному сговору с иными должностными лицами колледжа получила от Ашрафзянова взятку в 50 тысяч рублей — «за гарантированное поступление абитуриента независимо от результатов итоговой аттестации и тестирования».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

К этому уголовному делу сейчас присоединены еще три — по двум взяткам по 50 тысяч и одной в 100 тысяч рублей. Задержанная по подозрению в их получении Зухра Хисамутдинова от дачи показаний отказалась. 8 августа после предъявления обвинения заявила о непричастности к преступлениям.

«Проводится большой комплекс мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов. Следствие считает, что обвиняемая совершила около 100 коррупционных преступлений по получению взятки», — заявил при оглашении ходатайства Байгузин. — В ее квартире изъято порядка 17,5 млн рублей наличными при официальной зарплате со всеми выплатами в размере 100 тысяч рублей».

Представитель СК сделал предположение, что указанные миллионы могли быть доходом от коррупционных преступлений и заявил — при мере пресечения в виде домашнего ареста со стороны фигурантки возможно давление на свидетелей. «В период преступной деятельности у нее имелся доступ к личным делам студентов, их адресам, данным о родственниках», — добавил он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Адвокат обвиняемой Алексей Парамонов, недавно покинувший службу в СК в ранге полковника, потребовал от бывшего коллеги уточнить — какие доказательства о существовании некой группы в медколледже сегодня представлены в суд. Байгузин сослался на некие протоколы допросов. Однако цитировать их по просьбе защитника не стал. И дал понять — в суд поступили не все собранные силовиками материалы.

Сама задержанная сообщила суду о целом букете имеющихся у нее заболеваний, включая проблемы с сосудами, сахаром в крови и другими.

Адвокат ходатайствовал о приобщении к материалам ряда документов, включая данные о званиях и наградах обвиняемой — заслуженного врача РТ и доктора медицинских наук. При этом Парамонов подчеркивал — его клиентка ранее получала грамоты от президента и правительства РФ. Однако к заседанию суда родные запаслись лишь копиями этих документов, поэтому защитник попросил перерыв для предоставления подлинников. Суд дал защите 1 час.