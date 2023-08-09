Вину не признала: для главы Казанского медколледжа просят СИЗО по обвинению во взятках на 250 тысяч

Фото: realnoevremya.ru/Инна Серова

Сегодня Советский суд Казани рассмотрит вопрос о мере пресечения директору Казанского медколледжа Зухре Хисамутдиновой. Ее задержали 7 августа по подозрению в получении взяток, и сегодня следователи направили в суд ходатайство об аресте, передает журналист «Реального времени».

Официально это дело в Следкоме по Татарстану и МВД республики не комментируют. Впрочем, известно, что задержание Хисамутдиновой стало результатом оперативной работы экономической полиции и расследования материалов в отношении предполагаемых посредников взяток. Первоначально сообщалось — в деле не меньше десятка эпизодов.

Однако на данный момент Хисамутдиновой предъявлено обвинение по четырем эпизодам получения взятки. Причем, по версии силовиков, преступления совершались группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), что подтверждает первичную информацию о посредниках.

Источники «Реального времени» уточняют: речь идет о трех передачах сумм в 50 тысяч рублей и транше в 100 тысяч в период приемной кампании 2023 года. Таким образом, общая сумма инкриминируемых взяток в данный момент составляет 250 тысяч рублей. Следователи полагают, что деньги передавались за содействие в поступлении абитуриентов.

Вину задержанная не признает. В пресс-службе Советского райсуда Казани «Реальному времени» подтвердили факт поступления ходатайства о самой суровой мере пресечения.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Зухре Хисамутдиновой — 64. Последние 24 года она возглавляет Казанский медицинский колледж. До этого 15 лет работала там преподавателем, завотделением и заведующей филиалом. Имеет звания доктора медицинских наук и заслуженного врача Татарстана, а еще три диплома о высшем образовании — врача-педиатра, менеджера и юриста. С 2007 года работает доцентом кафедры общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением в Казанской медакадемии, на ее счету — 110 научных работ, включая девять монографий. В настоящее время занимает должности председателя президиума Совета директоров средних медицинских и фармацевтических учреждений образования в ПФО и члена президиума аналогичного федерального Совета.

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Ирина Плотникова