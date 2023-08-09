Работу табло на остановках в Казани полностью восстановят в ближайшие две недели

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Казани полностью возобновить работу информационных табло на остановках рассчитывают за ближайшие две недели, сообщили в Комитете по транспорту Казани.

Информационные табло вышли из строя в связи с хакерской атакой на сервера. Сотрудники МКУ «ОПП» продолжают восстановительные работы ежедневно, включая выходные дни.

Всего в Казани 1 425 остановок, информационные табло есть на каждой четвертой. По данным комитета, сейчас время прибытия общественного транспорта показывают 92% табло.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Табло и навигация в приложениях перестали работать 20 июля. 1 августа табло частично возобновили работу, транспорт в приложениях начал снова отображаться 3 августа.



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Маргарита Головатенко