Капремонт объектов первичного звена здравоохранения в Татарстане выполнен на 92%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане продолжается ремонт на 149 объектах здравоохранения в рамках трех программ. В первичном звене ремонтируются 118 объектов. Объем работ по ним завершен на 92%, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

На этой неделе по одному объекту сданы в Нурлатском и Альметьевском районах и полностью завершены работы в Алькеевском, Бугульминском, Рыбно-Слободском и Зеленодольском районах. Всего завершены работы на 108 объектах.

По 31 объекту стационарных учреждений выполнение составляет 68%. На этой неделе завершены работы по городской клинической больнице № 18 в Казани.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Месяц назад в казанских Дербышках открыли детскую городскую поликлинику №6. На строительство учреждения было выделено 680 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов.

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Айрат Назипов