Казанские родители планируют потратить на подготовку детей в школу 22 тысячи рублей — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В среднем казанские родители планируют собрать детей в школу на 22 тысячи рублей. Причем на мальчиков потратят больше, чем на девочек: 25 тысяч рублей против 19 тысяч, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Так, средняя стоимость жилета составляет 2,3 тысячи рублей, юбки — от 2 тысяч, сарафана — 3,2 тысячи, брюк — от 2,3 тысячи.

По оценкам опрошенных, в среднем все подорожало на 200—300 рублей. На повышение цен повлияла только логистика. Ткань покупали еще до изменения курса доллара.

Что касается канцтоваров, цены повысились на отдельные позиции. Самые необходимые товары доступны — ручки стоят от 20 рублей, тонкие тетради — от 9, общие — от 40.

Напомним, в Госдуме предложили произвести единовременную выплату в размере единого пособия для подготовки детей к школе. С такой просьбой к премьер-министру России Михаилу Мишустину обратилась глава Комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина.



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Елизавета Пуншева