В России могут произвести единовременную выплату для подготовки детей к школе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Госдуме предложили произвести единовременную выплату в размере единого пособия для подготовки детей к школе. С такой просьбой к премьер-министру России Михаилу Мишустину обратилась глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина, сообщает «РИА Новости».

— Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, изыскать возможность произвести единовременную выплату в размере единого ежемесячного пособия для подготовки детей к школе, — написано в документе.

По словам Останиной, комитет Госдумы по вопросам семьи поддерживает семьи, которые обратились с просьбой о выделении соответствующих средств в связи с резким увеличением стоимости школьной формы, письменных принадлежностей.

Напомним, в Татарстане планируют повысить стоимость горячего питания в школах с 1 января 2024 года. На 2023 год средняя стоимость горячего питания на одного учащегося младшей школы определена в размере 58,94 рубля. Согласно документу, с 2024 года она составит 66,76 рубля вместо планируемых ранее 61,3 рубля.

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Елизавета Пуншева