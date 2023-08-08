На Юнусовской площади в Казани к осени завершат благоустройство трех скверов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани на Юнусовской площади к осени завершат благоустройство 3 скверов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Речь идет о садах Любви, Танца и Майдан. Обновление площади началось с сада Печали. Его открыли осенью прошлого года.

Так, например. в садах установят тематические архитектурные формы: скамьи, урны и сундуки. Также в скверах посадят растения.

Все три сада объединены одной концепцией, при этом у каждого есть сои особенности. Например, в саду Майдан находится Дом Беркутова, он синего цвета, поэтому здесь высадят голубые и сиреневые растения.

Также особенности скверов повлияют и на проведение культурно-развлекательных мероприятий. Так, с загсом обсуждается возможность регистрации брака в саду Любви.

Напомним, на улице Декабристов в Казани могут создать новый парк. Комплексному развитию подлежит территория нежилой застройки площадью 0,7581 га.

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Елизавета Пуншева