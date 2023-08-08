Банк «Зенит» банкротит швейцарский Credit Suisse

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Арбитражный суд Москвы назначил на 14 сентября проверку обоснованности заявления банка «Зенит», который потребовал признать швейцарский банк Credit Suisse банкротом. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на информацию в картотеке арбитражных дел.

Сведения о размере задолженности швейцарского банка перед «Зенитом» в материалах не указаны. Но известно, «Зенит» в октябре 2021 года присоединился к соглашению о предоставлении синдицированного кредита заемщику Intergrain S.A., кредитным агентом по которому выступил лондонский филиал Credit Suisse. В мае этого года «Зенит» обратился в арбитражный суд Москвы с заявлением об обеспечении имущественных интересов, в котором просил арестовать более $5,2 млн на счетах Credit Suisse в его российской «дочке» АО «Банк Кредит Свисс (Москва)», запретить швейцарскому банку распоряжаться акциями и долями российских «дочек» АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» и ООО «Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)». В обоих случаях это почти 100%. Однако суд принимать предварительные обеспечительные меры не стал.

realnoevremya.ru

США и Великобритания в феврале 2022 года ввели против банка «Зенит» блокирующие санкции, после чего российский банк перестал получать выплаты от заемщика по синдицированному кредиту. Так, заемщик в марте — мае перечислил банку-агенту причитающиеся «Зениту» денежные средства в размере более $5,2 млн, но Credit Suisse уведомил российский банк, что деньги ему не будут выплачены из-за включения в санкционные списки.

— Законом о банкротстве не предусмотрено правовых оснований рассматривать дела о банкротстве иностранных компаний на территории России, но, несмотря на это, с июля этого года арбитражные суды стали это делать, — сообщил управляющий партнер юридической фирмы «Башилов, Носков и Партнеры» адвокат Игорь Носков. — Если бизнес иностранного лица фактически велся на территории РФ и действуют санкции, которые блокируют возможность кредитора добиваться банкротства на территории иностранного государства, то российский суд будет рассматривать это дело, — отметил Носков. По его словам, такая практика позволяет добиваться от иностранных компаний исполнения своих обязательств на территории России.

Банковская группа «Зенит» по величине активов занимает 37-е место в банковской системе РФ.



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Луиза Игнатьева